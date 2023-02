Nela: “Non è facile tornare al top, ma ora Spinazzola sarà l’uomo in più”

Sebino Nela ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. L’ex terzino della Roma ha parlato soprattutto di Leonardo Spinazzola, in grande spolvero contro Verona e Salisburgo. Di seguito le sue parole.

Che impressione le ha fatto nelle ultime due gare?



“Ho sempre parlato di questo ragazzo dicendo che poteva essere lui l’unica svolta di questa squadra. Senza, ti manca qualcosa. È una squadra che ha qualche difficoltà nel gioco, ma uno come lui dà la possibilità agli attaccanti di attaccare continuamente la porta”.

Quanto potrà incidere da qui a fine stagione?



Può diventare il giocatore della stagione della Roma. E con questo intendo che potrà aiutare moltissimo per far raggiungere alla squadra un posto in Champions. Lui è più fortunato di me perché fa il quinto. A me toccava fare tutte e due le fasi, mi sarebbe piaciuto fare il suo ruolo. Ha tecnica, personalità e appena può cerca subito l’uno contro uno”.