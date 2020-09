Nel risiko Napoli-Roma, Milik ostaggio del Pistolero

Corriere dello Sport (F. M.) – L’operazione tra Napoli e Roma, che vede coinvolti su tutti Arkadiusz Milik e Cengiz Under, è centrale per il mercato di entrambe le società. C’è però una variabile anomala, rappresentata da Luis Suarez. Se il centravanti in uscita dal Barcellona dovesse raggiungere la Juventus, infatti, la trattativa tra i giallorossi e la Vecchia Signora per Edin Dzeko si bloccherebbe, complicando non poco quella relativa a Milik. Il polacco per la Roma è il sostituto ideale dell’attuale capitano, ma senza la partenza del bosniaco non si fa nulla.