N’Dicka si avvicina alla Roma: c’è una bozza di accordo

In questi giorni le strade di Roma si incontrano con la Germania, non solo per la semifinale di Europa League con il Leverkusen, ma anche per un obiettivo di mercato attualmente al Francoforte: N’Dicka. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i suoi agenti erano a Roma prima della gara contro l’Inter, e ci sarebbe già una bozza d’accordo per un quadriennale da 2 milioni più bonus a stagione.

Il difensore, stanco di aspettare il Barcellona, è a parametro zero e può decidere autonomamente il suo futuro così come Aouar. C’è chi dice ci sia stato un primo controllo in Austria, nella clinica familiare ai Friedkin ma non arrivano conferme. Il francese prenderebbe il posto di Ibanez, su di lui c’è l’Atletico Madrid e la Roma fissa il prezzo del suo cartellino sui 28-30 milioni.