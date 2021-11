Nazionali, Vina non convocato per i prossimi impegni dell’Uruguay

Matias Vina non si unirà alla nazionale uruguaiana per gli impegni contro Argentina e Bolivia. Il calciatore, non convocato nel match di Conference League contro il Bodo/Glimt a causa di una lieve lesione all’adduttore destro, potrà quindi sfruttare la sosta per le nazionali per recuperare al meglio la forma. In un tweet sul profilo ufficiale dell’Uruguay infatti, il club precisa che il giocatore non è stato convocato per ragioni mediche.

📄 La Sanidad de la AUF comunica que los futbolistas Sebastián Cáceres, Matías Viña, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez y Edinson Cavani no fueron convocados por razones médicas. — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 5, 2021