La Nazionale italiana femminile cade in casa contro la Danimarca per 1-3, nel match di qualificazione del gruppo B ai prossimi europei. In campo dal 1′, e per tutta la durata del match, le due giallorosse Manuela Giugliano ed Elisa Bartoli. Il difensore della Roma femminile ha ereditato la fascia di capitano all’uscita di Cristiana Girelli.