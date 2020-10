Edin Dzeko è impegnato con la Bosnia nel match valido per la Nations League contro l’Olanda. L’attaccante della Roma non è stato schierato dal primo minuto dal ct Bajevic. Così il giallorosso partirà inizialmente dalla panchina per poi subentrare, probabilmente, a gara in corso. Infatti il ct bosniaco ha deciso di metterlo in campo nel secondo tempo, esattamente al 61′ per sbloccare la partita ancora ferma sullo 0-0. La partita è comunque terminata con lo stesso risultato.