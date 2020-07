Napoli-Roma, le pagelle dei quotidiani. Un super Pau Lopez non basta, male Kluivert e la difesa

Pagine Romaniste – La Roma cade contro il Napoli e inanella la terza sconfitta consecutiva. Nella sfida del San Paolo sono stati in pochi i giallorossi a brillare: uno di questi è stato sicuramente Pau Lopez, che con le sue parate ha tenuto in vita la partita finché ha potuto. Positiva anche la prestazione di Mkhitaryan, impreziosita dal bel gol del momentaneo pareggio. Molto negativa invece la prestazione del reparto arretrato, in difficoltà dal punto di vista individuale e collettivo. Disorientato anche Kluivert, schierato come seconda punta a supporto di Dzeko e non a suo agio nel nuovo ruolo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 7; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 5; Zappacosta 5, Pellegrini 6, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 6,5; Kluivert 5, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 6, Cristante 6, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLO SPORT (D’UBALDO)

Pau Lopez 7; Mancini 5, Smalling 5,5, Ibanez 5; Zappacosta 6, Pellegrini 6,5, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 5,5; Kluivert 4,5, Dzeko 5. Subentrati: Fazio 5, Cristante sv, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.

TUTTOSPORT (BO)

Pau Lopez 7; Mancini 6, Smalling sv, Ibanez 5; Zappacosta 6,5, Pellegrini 6,5, Veretout 6, Mkhitaryan 7, Spinazzola 6,5; Kluivert 6, Dzeko 6,5. Subentrati: Fazio 6, Cristante sv, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6, Smalling sv, Ibanez 5; Zappacosta 5, Pellegrini 6, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 6; Kluivert 5, Dzeko 5,5. Subentrati: Fazio 5,5, Cristante sv, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 7; Mancini 5, Smalling 6, Ibanez 5; Zappacosta 5, Pellegrini 6,5, Veretout 6, Mkhitaryan 7, Spinazzola 6,5; Kluivert 5, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 5,5, Cristante 5,5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5,5.

LA REPUBBLICA (AZZI)

Pau Lopez 8; Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 5; Zappacosta 5,5, Pellegrini 6,5, Veretout 5,5, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 5,5; Kluivert 5, Dzeko 5. Subentrati: Fazio 5,5, Cristante sv, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 7; Mancini 5,5, Smalling 5,5, Ibanez 5; Zappacosta 5, Pellegrini 5, Veretout 6,5, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 5; Kluivert 4,5, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 5, Cristante 5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6, Smalling 5,5, Ibanez 5; Zappacosta 5,5, Pellegrini 5,5, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 6; Kluivert 5, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 5,5, Cristante 5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5,5.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 7; Mancini 6, Smalling 5,5, Ibanez 4,5; Zappacosta 5, Pellegrini 5,5, Veretout 5,5, Mkhitaryan 7, Spinazzola 6,5; Kluivert 4, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 5, Cristante 5,5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.