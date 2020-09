La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Oggi l’avvocato Conte chiederà un rinvio dell’udienza sul presunto mancato distanziamento in panchina della Roma nella partita contro il Napoli. Il club giallorosso ha presentato, a sua volta, una contromemoria per cui chiederà più tempo per una nuova udienza. Si punta al proscioglimento dopo che nelle scorse settimane sono stati ascoltati il CEO Fienga e il medico sociale Manara.