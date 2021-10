Napoli, Koulibaly: “Un buon punto. Noi siamo contenti di aver difeso bene la porta, la Roma è una squadra forte”

Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato nel post partita del match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

KOULIBALY A DAZN

Partita dura oggi, si interrompe la striscia di vittoria, ma si può dire che è un buon punto?

Sì, è un buon punto. Siamo venuti qui sapendo che la Roma aveva molto orgoglio dopo la sconfitta di giovedì e hanno questo pubblico che spinge tanto. Noi siamo contenti di aver difeso bene la porta, la Roma è una squadra forte, non dobbiamo diminuire le loro potenzialità. E’ stata una grande partita, potevamo anche fare gol, ma stasera possiamo essere contenti.

Come ti trovi con Rrhamani e che margine di crescita c’è secondo te?

Possiamo crescere, sappiamo che dobbiamo tenere la porta a zero e che davanti possiamo fare gol, lo abbiamo visto oggi. Tenere la porta a zero e avere questa solidità, soprattutto venire qui a Roma e non prendere gol non è da tutti e lo abbiamo fatto così. Lui è un gran difensore e lo ha dimostrato da inizio stagione. Dobbiamo essere fiduciosi su noi stessi e continuare a lavorare così.

Da fuori si percepisce grande unità di gruppo, è questo che ha portato Spalletti?

Sì, vogliamo sacrificarci per tutti. Fabian ha fatto un bel rientro, tutti i giocatori sono a disposizione della squadra, nessuno è egoista. Si vede sul campo e anche fuori, adesso tutti vorranno prendere punti contro di noi quindi dobbiamo rimanere uniti fino alla fine.

Nello spogliatoio ci pensate allo Scudetto?

E’ troppo presto, anche se abbiamo vinto tutte le partite finora e con questo pareggio siamo qui. Abbiamo tanto tempo, per adesso vogliamo solo vincere tutte le partite che possiamo. A marzo-aprile se ne parlerà.

Che orgoglio è chiudere la partita con la fascia al braccio?

Un grande orgoglio, sono anni che sono a Napoli. Hanno fiducia in me i tifosi, i giocatori, lo staff. Mi fa molto piacere, è un orgoglio, ma non dobbiamo scordare che Lorenzo è il primo.