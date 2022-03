Nainggolan su Dzeko: “Esplose con Spalletti. Luciano? È istintivo, dice sempre la sua”

Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma oggi all’Anversa, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per parlare della sua ex squadra. In modo particolare si è soffermato sulle figure di Edin Dzeko e Luciano Spalletti.

“Edin è esploso con Spalletti. L’anno prima, alla Roma, fece otto reti. La stagione successiva, considerando tutte le competizioni, 39. Pensate che dopo una sua doppietta Spalletti era infuriato. Voleva che ne facesse quattro. Spalletti è così, sempre meticoloso“.

Il ninja ha poi proseguito parlando del suo ex allenatore, oggi sulla panchina del Napoli: “Con Spalletti è stata la mia miglior stagione a livello di statistiche, feci 14 gol mettendomi in un ruolo diverso. Grazie a lui feci così bene, che lo ha capito. Feeling di Luciano con i calciatori? Lui è uno che dice sempre la sua, è istintivo; si vede quando è felice, triste o deluso. Se c’è da dire qualcosa lo dice ed è da apprezzare“.