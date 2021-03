Nagelsmann strada sbarrata. Vuole il Bayern

Il Tempo (E. Zotti) – La sconfitta con il Napoli, la sesta su 9 scontri diretti, ha riportato a galla vecchi problemi, e si parla nuovamente dell’addio di Fonseca che a fine stagione sembra ormai annunciato. Il sostituto? Per alcuni sarebbe Nagelsmann, che però già nell’ultimo anno ha rifiutato le proposte di mezza Europa. Lui però lascerebbe il Lipsia solo per il Bayern o un altro top club europeo, la strada quindi sembra difficilmente percorribile. In Italia invece si pensa ad Allegri, Sarri, cercato anche da Napoli e Fiorentina, e Juric.