Moviola Roma-Bodo, l’arbitro è scarso: non ne azzecca una!

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Ha 36 anni il greco Anastasios Papapetrou, nessuna gara in Champions (2 nei preliminari), 3 in Europa League e il debutto ieri in Conference: è diventato internazionale nel 2016, non un biglietto da visita di prim’ordine. Modesto e scarso, Konradsen era quasi da rosso (neanche il giallo) dopo appena 13’, il braccio di Moe è rigore anche al corso arbitri (dedicato a chi critica il VAR), c’è anche quello di Konradsen, e su Mancini… Per fortuna c’è la GLT sul 2-2, ma Ibañez è in gioco rispetto a Lode?

Cross di Abraham, Moe colpisce con il braccio sinistro larghissimo. Ancora un cross, stavolta è Konradsen con il braccio destro largo, pallone forse anche sulla parte esterna del busto. Moe trattiene Mancini, fischia fallo in attacco Papapetrou: non diteglielo, magari non clamoroso ma poteva starci il rigore .