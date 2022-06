Mourinho va di corsa: in Algarve quattro amichevoli per volare

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mancano due settimane all’inizio della nuova stagione della Roma: dopo un primo periodo di atletizzazione a Trigoria, il 4 luglio, la squadra si trasferirà ad Algarve e resterà nel resort sull’Oceano fino al 23 giugno, giorno dell’ultima amichevole prevista. La squadra giocherà anche il 13, il 16 e il 19. Il ritiro in Portogallo costerà circa 400 mila euro.

I giallorossi torneranno ad allentarsi 40 giorni prima dell’inizio del campionato, che ripartirà il 14 agosto. Mourinho vuole farsi trovare pronto, visto che si giocheranno 21 partite dall’inizio della stagione al 13 novembre. I giocatori impegnati in nazionale torneranno a lavorare l’11 luglio, mentre Zalewski non avrà il supplemento di vacanza.

In prima squadra ci saranno diversi Primavera, ma non ci sarà Diawara, che se rifiuterà altre offerte si allenerà da fuori rosa. La Roma giocherà quattro amichevoli durante il ritiro: due sono in programma con Sporting Lisbona e Nizza, poi contro una portoghese e una spagnola di seconda fascia.

A Trigoria previsti test contro avversari di livello inferiore e prima dell’inizio del campionato è in cantiere un’altra amichevole da disputare in Italia, intorno al 9 agosto. Mourinho vuole giocare subito per portare la squadra in condizioni brillanti all’inizio del campionato.