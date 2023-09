Mourinho testimonial per Sky delle competizioni UEFA: “Io li ho collezionati tutti. Così non restate con zero titoli” – VIDEO

Josè Mourinho testimonial per un giorno. Il tecnico della Roma è stato scelto da Sky per rappresentare le tre competizioni UEFA per lanciare la nuove campagne europee dell’emittente. La stessa Sky ha scelto di condividere su Instagram lo spot del lancio del nuovo testominal. Queste le parole dello Special One:

“Vi presento i pezzi più pregiati della stagione. La Uefa Europa Conference League, molto contemporanea. La Uefa Europa League, è tornata di gran moda. E per finire, il grande classico. Questa musica (quella della Champions) la conoscono anche i monaci di Tibet. Io le ho collezionate tutte, ora questi capolavori sono tutti per voi. Così non restate con zero titoli”