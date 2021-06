Mourinho sul Covid: “In Inghilterra ho vissuto giorni di paura”

Non solo calcio. Josè Mourinho a TalkSport ha parlato della sua esperienza con il Covid che ha passato al Tottenham, quando in Inghilterra si viveva la fase più cruenta del virus. Queste le sue parole:

“Vivi ogni giorno col punto interrogativo, non sai mai quello che succederà il giorno dopo. Specialmente durante la mia esperienza agli Spurs soprattutto perché è stato il momento più problematico del Covid nel calcio, erano giorni di paura e bisognava stare molto attenti. Il Tottenham ha gestito la situazione con attenzione”. Inoltre, durante la video-intervista, la giornalista non può fare a meno di notare i trofei scintillanti dietro di lui e gli chiede di che si tratta. Mourinho, ridendo, dice: “Sono solo la metà”, in riferimento alle tante coppe vinte.