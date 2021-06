Mourinho su Grealish: “Non è per noi della Roma, costa molto”

Negli ultimi giorni Jack Grealish ha detto che gli sarebbe piaciuto farsi allenare da José Mourinho. Il neo tecnico della Roma ha risposto tramite TalkSPORT ed ha chiuso ogni possibilità per il giocatore inglese. Queste le sue parole:

“Penso che Grealish sappia dove vuole andare, penso che conosca il tipo di club che lo può comprare. Anche il mio amico Christian Purslow (proprietario Aston Villa, ndc) conosce il valore del giocatore, e ovviamente non è per la Roma. Se fosse per il calcio italiano sarebbe un club diverso, non per noi“.

Su Sergio Ramos…

È il tipo di giocatore che pensi possa concludere la sua carriera al Real Madrid. È abbastanza sorprendente che non sia successo. Nonostante gli infortuni in questa stagione lo abbiano tenuto fuori per un paio di mesi e la decisione di Luis Enrique di lasciarlo fuori dai convocati per gli Europei, questo non toglie che sia ancora un ottimo giocatore, capace di giocare per un altro paio di stagioni ad un ottimo livello. Immagino che lo vedremo giocare in un ottimo club. Solo un top club sarà in grado di soddisfare le sue richieste economiche.