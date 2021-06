Mourinho studia i giovani

Il Tempo (E. Zotti – F. Biafora) – In attesa di accogliere i primi colpi di mercato, José Mourinho vuole studiare da vicino i talenti del settore giovanile della Roma. Il portoghese ha deciso di convocare sei ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi per il raduno fissato il 6 luglio a Trigoria: oltre a Darboe – ormai considerato un giocatore della prima squadra – anche Boer, Feratovic, Tripi, Zalewski, Ciervo e Providence inizieranno la preparazione agli ordini dello Special One.

Non è escluso che nei prossimi giorni la lista possa allungarsi ulteriormente, ma difficilmente i nomi di Milanese e Bove figureranno tra i convocati: Milanese ha richieste da diversi club di B ma anche di Serie A, opzione che appare più probabile per una cessione a titolo definitivo, Bove invece andrà a fare esperienza in prestito in Serie B.

Nel primo giorno di Mourinho al Fulvio Bernardini non ci saranno i giocatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico, che si alleneranno in un gruppo a parte con orari differenti rispetto alla prima squadra. Per loro la preparazione – a meno di cambi di programma – inizierà il 19 luglio: degli esuberi faranno sicuramente parte Bianda, Coric e Nzonzi mentre sono in corso valutazioni sugli altri giocatori di rientro dai rispettivi prestiti.