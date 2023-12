Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Ci saranno dei cambi ma sono obbligatori”. Contro lo Sheriff, oggi alle 18.45 (diretta tv Sky, Dazn e Now), ultima gara della fase a gironi di Europa League, Mou manderà in campo una formazione sperimentale, per preservare i pochi titolari rimasti per domenica a Bologna. Alcune scelte sono forzate: in attacco ci sarà Lukaku, squalificato in campionato come Zalewski, che giocherà a sinistra. In porta toccherà di nuovo a Svilar; in difesa out Ndicka (squalificato) e Mancini (infortunato): “Non andrà nemmeno in panchina perché ha un problema importante, giocherà col Bologna. È diverso da altri che, con un problema al mignolo, non vanno in campo”. Il riferimento è a Smalling, ma forse non solo a lui.