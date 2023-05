Mourinho: “Ci manca un rigore gigante, il pareggio è solido. Wijnaldum è recuperato, Dybala è un grande dubbio”

José Mourinho ha parlato al termine di Bologna–Roma, terminata a reti bianche. Di seguito le parole dello Special One.

MOURINHO A DAZN



Sulle occasioni sprecate: si può essere soddisfatti?

Partiamo da una domanda mia: sul fallo di Palomino a Dybala avete mandato tanti Dybala, cosa riguardo al fallo di Camara? La decisione è giusta: va sulla palla aggressitività. La squadra anche se gioca un ragazzino Under 15 o una ragazza non cambia la professionalità, l’anima. Può cambiare la qualità, non cambia i principi di base. Svilar e Missori hanno giocato la prima partita da titolare, Tahirovic non ne ha fatte tante da titolare. Il Bologna è una buona squadra, allenata bene da Thiago.

Sono finite le speranze dei tifosi di andare in Champions?

I tifosi mi devono sentire: anche quando eravamo secondi-terzi dicevo sempre che dovevamo pensare partita dopo partita. Sapevo che quando sarebbero arrivati i doppi impegni non eravamo pronti. Da due-tre mesi che lo dico.

La Roma però è a de partite dall’Europa League? Quanto sposta sulla stagione?

La nostra stagione è fantastica. Si può spostare sul campionato, però per me è una stagione nei limiti di questa gente. Anche oggi una partita difficile, il pareggio è solido, non sofferto. Abbiamo avuto una grandissima opportunità con Belotti, ci manca un rigore gigante.

Sulla rosa.

Wijnaldum è recuperato. L’ho messo prima per non sprecare un’opportunità di sostituzione quando Celik si è fatto male. Lui e Dybala sono un dubbio.