Rovinato il murale dedicato a Mourinho a seguito della vittoria della Conference League a Tirana il 25 maggio. Lo street artist Harry Greb aveva raffigurato lo Special One in versione imperatore mentre alza la coppa della competizione europea vinta. La raffigurazione è stata sfregiata togliendo il volto e una parte alla base. Brutta scena, che si ripete spesso in queste occasioni.