José Mourinho, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato una nuova partnership con il marchio Adidas per i prossimi quattro anni. Nelle due storie, lo Special One si mostra sorridente. Queste le sue parole: “Nuovo contratto, sono davvero felice e orgoglioso. Adidas, altri quattro anni! Sono diciassette”; ad indicare il numero gli anni da quando è diventato per la prima volta sponsor del marchio.