Mourinho: “Ridicolo il rosso a Pellegrini”

Il Messaggero (S.Carina) – Non ci sta. Il secondo giallo a Pellegrini gli ha rovinato la serata che aveva portato in dote la vittoria e il record personale di 41 gare interne consecutive in Serie A senza sconfitta. A fine partita, Mourinho non fa nulla per nascondere il suo disappunto: “Decisione ridicola. Cosa posso dire? Niente. Voi dite ammonizione severa, io dico ridicola. Non conosco i meccanismi del calcio italiano, però dobbiamo cercare di fare di tutto per farlo giocare. Ho tanti dubbi che quella fosse una seconda ammonizione”.