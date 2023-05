Mourinho: “Meritavamo di vincere, solo Orsato ed il Var non hanno visto un rigore gigante. In Germania porteremo la forza dei nostri tifosi” – VIDEO

José Mourinho ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio (0-0) in casa del Bologna. Di seguito le parole del tecnico della Roma:

Sulla gara.

Abbiamo giocato con questa gente, con questi ragazzi. Non abbiamo perso niente della base di questa squadra, dell’organizzazione e di questa mentalità. Complimenti a Svilar e Missori che hanno giocato per la prima volta in A, anche a Tahirovic che non ha giocato mai da titolare. Gente che non ha tanti minuti come Camara e Solbakken. Dopo ci sono quei ragazzi incredibili che giocano sempre come Cristante, Ibanez e chi è entrato. Sono super orgoglioso della squadra. Il punto, al di là di quello che eventulamente può significare nella classifica, è stata una bella partita dei ragazzi contro una squadra difficile ed organizzare. Se qualcuno doveva vincere siamo noi: l’opportunità di Solbakken-Belotti è la più grande della partita. Solo l’arbitro ed il Var non hanno visto, ma il rigore è gigante.

Dice sempre di guardare partita dopo partita: arriva questa semifinale.

Ci sono tre giorni per preparare, come il Bayer. Non abbiamo il nostro, ma abbiamo la nostra anima. Portiamo con noi la forza di questa gente. Manca tanto ancora, però andiamo là.