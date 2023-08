Il Corriere dello Sport (R. Maida) –All’indomani della prima giornata di campionato, la Roma ha fissato l’incontro con l’Atalanta per definire l’acquisto del centravanti atteso tutta l’estate. Sarà un lunedi caldo che dovrebbe portare all’esito più scontato. Sabato, a Verona, Zapata potrà debuttare con la sua nuova squadra, anche se ieri a Reggio Emilia ha fatto sapere di non essere contrario all’eventuale permanenza a Bergamo.

Oggi si dovrebbe chiudere l’affare. Che alla fine, dopo un lungo tira e molla, seguirà la linea negoziale dell’Atalanta. Zapata dunque si trasferirà alla Roma a titolo definitivo e non in prestito con acquisto vincolato alle presenze. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni più i bonus, per una valutazione complessiva di 10 o giù di li. Il giocatore, che andrebbe in scadenza nel 2025, avrà un anno in più di contratto a circa 3 milioni a stagione.