José Mourinho ha da poco pubblicato su Instagram il video virale della sua reazione al goal di Wijnaldum contro la Sampdoria. L’allenatore proprio in quel momento stava dando le ultime indicazioni tattiche a Ola Solbakken pronto ad entrare. In seguito alla rete, lo Special One fa segno al norvegese di aspettare per l’ingresso in campo. Nella descrizione del video il mister ironizza scrivendo: “Sorry Ola”.