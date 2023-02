Mourinho in ansia: potrebbe non avere mezzo attacco

Il Tempo (L. Pes) – Dopo la vittoria di misura sul Verona, che ha permesso ai giallorossi di confermarsi al terzo posto in classifica, è iniziata la settimana che porterà alla sfida di ritorno contro il Salisburgo.

Giovedì all’Olimpico la Roma dovrà necessariamente vincere (con due gol di scarto per evitare i supplementari) per continuare il percorso in Europa League. Lorenzo Pellegrini ci sarà giovedì per il ritorno contro gli austriaci, l’esclusione di domenica è stata soltanto una precauzione per non gravare sulla sua condizione fisica.