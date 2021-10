Mourinho: “Grazie mille per questo stadio bellissimo” – FOTO

José Mourinho sempre più catturato dalla Roma. E dai suoi tifosi. Al termine del successo contro l’Empoli – 2 a 0, reti di Pellegrini e Mkhitaryan – il tecnico portoghese ha voluto ringraziare il fantastico pubblico dell’Olimpico. Queste le parole dello Special One: “Grazie mille per questo stadio bellissimo“, le parole di Mou. L’allenatore lusitano ha poi tenuto a precisare che il momento immortalato in foto non era dopo la vittoria, bensì prima: “Questa non è la faccia vincente, era prima della gara!”, ha specificato l’allenatore della Roma.

A spingere i giallorossi quest’oggi c’erano ben 31.946 tifosi. Data la grande risposta del popolo romanista dopo il derby, il club ha allargato i settori riservati ai romanisti, aprendo anche quello normalmente riservato agli ospiti.