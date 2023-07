Jose Mourinho attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram ha voluto omaggiare uno dei suoi calciatori “fidati” per eccellenza, il riferimento è all’attaccante Didier Drogba. L’ex bandiera del Chelsea firmò con i londinesi 19 anni fa sancendo l’inizio di una storia meravigliosa con Mou e i blues. L’attuale allenatore della Roma ha potuto condividere con l’ivoriano 3 successi in Premier League e anche per questo non poteva mancare di omaggiarlo nell’anniversario del loro primo incontro tramite un post Instagram. Alcune parole riportate nel post: “20 luglio 2004 ho fatto firmare questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva condurre. Sono stato fortunato a vincere 3 premier league con questo ragazzo. Per sempre uno della mia gang.” Sotto al post è spuntato il like di Alvaro Morata, al centro delle voci di mercato che accendono l’entusiasmo dei tifosi.