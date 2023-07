Mady Camara dopo la fine del prestito con la Roma è tornato all’Olympiacos, ma non sembra essere destinato a rimanerci. Infatti come riporta Tuttomercatoweb, il calciatore potrebbe ritornare in Serie A. Su di lui ci sarebbe l’interesse sia del Genoa che del Sassuolo. Nei prossimi giorni, sono attesi contatti tra i club e la società greca. Non è escluso, dunque, che i giallorossi si ritrovino il centrocampista come avversario.