Mourinho a Xhaka: “Fai il vaccino Granit e stai al sicuro” – FOTO

Granit Xhaka, giocatore dell’Arsenal e capitano della Nazionale svizzera, è risultato positivo nei giorni scorsi al Covid-19. Il centrocampista, che durante l’ultima sessione di mercato è stato vicino a vestire la maglia della Roma, non ha effettuato i vaccini per il Coronavirus e adesso non potrà scendere in campo per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Attraverso il proprio profilo Instagram, Mourinho ha inviato un messaggio a Xhaka, scrivendo sotto ad una sua foto: “Fai il vaccino e rimettiti”.