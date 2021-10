Mou ritrova la sua difesa

Il Tempo (E. Zotti) – La Roma di José Mourinho riparte dalla solidità difensiva. Domenica scorsa la prestazione della coppia Mancini–Ibanez è stata forse la migliore della stagione ma, prendendo in esame l’avvio dello Special One sulla panchina giallorossa, è l’intera squadra ad aver ritrovato una compattezza che mancava da troppo tempo.

Tralasciando il black out con il Bodo Glimt – una partita disgraziata che fa storia a sé – dopo nove giornate di campionato i numeri del portoghese parlano chiaro: con 9 reti incassate in altrettante partite, la Roma vanta la seconda miglior difesa del campionato insieme al Milan (dietro al Napoli che ha subito soltanto 3 gol).

Per trovare un avvio migliore bisogna tornare alla stagione 2017/18 – la prima con Di Francesco in panchina – quando i giallorossi, con Alisson a difesa dei pali, riuscirono ad incassare soltanto 6 gol. In classifica però quella Roma era quinta a sei lunghezze dalla vetta occupata anche in quel caso dal Napoli, mentre Mourinho attualmente è quarto a meno nove dagli azzurri.

Una media nettamente migliore a quella delle stagioni 18/19, 19/20 e 20/21: nell’ultimo anno di Di Francesco i gol incassati dopo nove turni erano 12 mentre la Roma di Fonseca ne ha subiti 11 il primo anno e 12 nell’ultima stagione del portoghese nella Capitale. Per il momento a preoccupare maggiormente Mourinho è soltanto la profondità della rosa.

L’unica alternativa considerata all’altezza della coppia centrale titolare è Smalling mentre sugli esterni – in attesa del ritorno di Spinazzola – a sinistra l’unico sostituto di Vina è Calafiori, a destra invece non ci sono alternative a Karsdorp, che anche domani a Cagliari farà gli straordinari.