Monza-Roma 1-1: El Shaarawy non basta, i giallorossi frenano. Espulso Celik

Pagine Romaniste – La lotta Champions League è sempre più avvincente ed entra nel vivo in quest’ultimo mese di Serie A. La Roma affronta in trasferta il Monza. Dopo 10’ di gioco arriva la prima occasione per i giallorossi, punizione di Pellegrini che però non viene sfruttata. Dopo soli due minuti, vicino al gol Cristante di testa. È El Shaarawy a sbloccare le marcature del match. Basta un grave di Di Gregorio e il faraone si fa trovare pronto per colpire. Al 38’ arriva in pareggio del Monza con Caldirola. Nella ripresa tanti i cambi. Vengono ammoniti Cristante e Pellegrini. Al 68’ El Shaarawy lascia il posto a Volpato per infortunio. Ennesimo giallorosso di cui Mourinho dovrà farà a meno. Al 93’ colpo di testa di Ibanez, ma questa volta il portiere del Monza ci arriva. Ad un minuto espulso Celik per doppia ammonizione. Mourinho lascia la panchina due minuti prima del fischio finale. Finisce 1-1 tra Roma e Monza.

TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Caldirola (86’ Marlon); Ciurria, Rovella (65’ Valoti), Pessina, C. Augusto; Colpani (46’ Birindelli), Caprari (65’Pepin) Dany Mota (86’ Gytkjaer).

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Machin, Barberis, Carboni, Ranocchia, Sensi, Vignato, Petagna.

Allenatore: Palladino.

Indisponibili:

Diffidati: Machin.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski (60’ Spinazzola) Cristante, Bove (84’ Tahirovic), El Shaarawy (68’ Volpato), Pellegrini, Solbakken (60’ Camara) Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Smalling, Llorente, Keramitsis, Wijnaldum, Belotti, Dybala.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Matic, Karsdorp, Llorente, Smalling, Kumbulla, Wijnaldum, Belotti.

Diffidati: Ibanez.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Christian Rossi, Giuseppe Perrotti.

Var: Luigi Nasca.

Avar: Salvatore Longo.

IV uomo: Matteo Mercenaro.

Marcatori: 24’ El Shaarawy (R), 38’ Caldirola (M)

Ammoniti: 34’ Mourinho (R), 34’ Palladino (M), 43’ Ciurra (M), 52’ Cristante (R), 57’ Pellegrini (R), 84’ Izzo (M), 84’ Celik (R), 92’ Pessina (M)

Espulsi:

CRONACA

96’ – Termina 1-1 tra Roma e Monza

94’ – Espulso Celik per doppio giallo

93’ – Colpo di testa di Ibanez, questa volta ci arriva il portiere del Monza

92’ – Ammonito Pessina per fallo su Ibanez

89’ – Scintille tra Celik e Izzo. Entrambi vengono ammoniti

68’ – Fuori El Shaarawy dentro Volpato

60’ – Cambi per la Roma: Fuori Zalewski e Solbakken dentro Spinazzola e Camara

57’ – Giallo per Pellegrini

52’ – Ammonito Cristante

46’ – Inizia il secondo tempo! Nel Monza entra Birindelli esce Colpani

45’ – Fine primo tempo. Risultato fermo sull’1-1

38’ – Pareggio del Monza con Caldirola

35’ – Altra occasione per la Roma da palla inattiva

34’ – Ammoniti Mourinho e Palladino

24’ – Black-out di Di Gregorio e arriva la rete di El Shaarawy!!!! Monza-Roma 0-1.

16’ – Primo calcio d’angolo per i giallorossi battuto verso il primo palo

12’ – Pericoloso Cristante di testa

10’ – Punizione per la Roma, ci prova Pellegrini che mette la palla in mezzo ma nessuno riesce ad agganciare

1’ – Inizia il primo tempo!

PREPARTITA

20:26 – Inizia il riscaldamento della squadra!

20:09 – La squadra nel sottopassaggio verso il prato dell’U-Power Stadium

19:54 – Le scelte ufficiali di Mourinho: Solbakken davanti, Celik dietro

19:19 – Lo spogliatoio della Roma in attesa della suqadra

👀 Nello spogliatoio in attesa dell’arrivo della squadra 🏟️#MonzaRoma pic.twitter.com/hZGjAem3uD — AS Roma (@OfficialASRoma) May 3, 2023

18:48 – L’arrivo allo stadio