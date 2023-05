Monza non si accontenta, ma Palladino sul rinnovo prende ancora tempo

La Gazzetta dello Sport (M. Brega) – Il Monza aritmeticamente salvo non è automaticamente in vacanza. Tutt’altro. L’ambizione della società mischiata a quella di Raffaele Palladino e dei giocatori obbligherà la Roma a tenere altissima la concentrazione questa sera. Lo U-Power Stadium – in origine Brianteo, inaugurato il 28 agosto 1988 proprio contro la Roma in una partita di Coppa Italia finita 2-1 – sarà quasi esaurito per festeggiare la permanenza in Serie A e per applaudire la squadra.

Palladino, per altro, verrà premiato prima della partita come “Allenatore del mese di aprile” (brianzoli in vetta nel periodo insieme con Atalanta e Roma, 10 punti fatti). La.d. Adriano Galliani nei giorni scorsi ha rivelato di aver fissato premi per l’ottavo e il decimo posto. Con il primo sì diventa testa di serie nella prossima edizione della Coppa Italia, con il secondo si finisce nella parte sinistra della classifica. Il presente si chiama Roma, ma ieri si è parlato ancora del futuro in casa Monza. In particolare quello di Raffaele Palladino il cui contratto scadrà il prossimo 31 giugno. “Con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza – ha detto ieri l’a.d. Galliani all’Ansa -. Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l’accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi, ma confido ragionevolmente che Palladino resti a Monza“.