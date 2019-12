Montella e Dzeko, stessa strada e ora un incrocio verità

“La Roma è la mia debolezza“. Vincenzo Montella ha pronunciato questa frase, scoprendo le sue carte emotive, proprio quando era convinto di poter chiudere il cerchio, quando il 13 maggio 2012, al termine di un bel campionato con il Catania, tutto lasciava credere in un suo approdo sulla panchina giallorossa. Alla fine a casa non ci è mai tornato e domani sfiderà la Roma dalla panchina della Fiorentina, da dove è ripartito, per prendersi i punti che gli servono. Sarebbe beffardo se proprio la partita di domani gli costasse l’esonero. Sulla stessa strada dove abitava l’allenatore viola nei suoi anni romani ci abita oggi Edin Dzeko, il centravanti del presente della Roma. Il bosniaco ha nel mirino proprio Montella nella classifica dei bomber romanisti di sempre: è a 96, contro 101. Lo scrive il Corriere dello Sport.