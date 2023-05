Mondiale Under 20 – Italia-Nigeria, le formazioni ufficiali: Faticanti ancora titolare

Continua il Mondiale Under 20 per l’Italia del Ct Nunziata. Questa sera la Nazionale di categoria sfiderà nella seconda partita del torneo la Nigeria dopo aver esordito nella grande vittoria contro il Brasile per 3-2. Tra le file fila giallorosse il commissario tecnico ha scelto di confermare Giacomo Faticanti. Rimane invece in panchina l’altro romanista Pisilli. Di seguito le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Giovane, Guarino; Prati, Casadei, Faticanti; Baldanzi; Ambrosino, Pafundi. A disposizione: Zacchi, Sassi, Turicchia, Pisilli, Montevago, Fiumano, Fontanarosa, Lipani, Esposito, Degli Innocenti. Commissario tecnico: Nunziata.