Mkhitaryan tiene in sospeso la Roma: se non dice sì a Mourinho da domani sarà libero

gazzetta.it – La Roma non ha ancora notizie da Henrikh Mkhitaryan. E questa non è una buona notizia. A mezzanotte scade l’opzione di rinnovo automatico del contratto, ma anche l’offerta che la società giallorossa ha fatto di recente al giocatore: un anno alle stesse condizioni del precedente più opzione – a condizioni molto facili – per un’altra stagione. A Trigoria nessuno si sbilancia, tecnicamente l’armeno ha ancora una serata di tempo per comunicare la sua decisione e, eventualmente, potrebbe firmare da free agent anche nelle prossime settimane ma certo, se non dovesse comunicare entro oggi le sue intenzioni, per la Roma da domani non sarà più un giocatore giallorosso.