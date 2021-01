Mkhitaryan rinnoverà con la Roma fino al 2022

Una formalità o poco più. Il futuro di Mkhitaryan, in scadenza 2021, è alla Roma e il rinnovo è molto vicino. C’è infatti una clausola che consente ai giallorossi di rinnovare il contratto dell’armeno al raggiungimento di determinati obiettivi. Clausola che verrà attivata e a questo punto la palla passa all’armeno, che come riporta Fabrizio Romano ha deciso di accettare il rinnovo fino al 30 giugno 2022.

Henrix Mkhitaryan has reached an agreement with AS Roma to extend his contract until June 2022. He won’t be a free agent next summer. 🇦🇲 @DiMarzio @SkySport #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2021