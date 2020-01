Henrikh Mkhitaryan ha compiuto, ieri, 31 anni. Sono stati tantissimi i messaggi , tra club e tifosi, ricevuti dal calciatore. L’armeno, che stasera è impegnato nella partita contro la Juventus, ha voluto ringraziare tutti, tramite il suo profilo Twitter: “Grazie di cuore per tutti i vostri auguri di compleanno, vi voglio bene”

Thank you from the bottom of my heart for all your birthday wishes! Love U 💙 pic.twitter.com/Gv44ofpjru

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) January 22, 2020