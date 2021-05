Mkhitaryan: “Questa non è la Roma che vogliamo vedere. Spero che il prossimo anno la squadra farà meglio perché partite così saranno decisive”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Spezia-Roma 2-2. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Partita a due facce…

Questa non è la Roma che vogliamo vedere, specialmente nel primo tempo abbiamo iniziato malissimo. Menomale che nel secondo tempo abbiamo segnato due gol, potevamo vincere o perdere ma bastava un pareggio per entrare in Conference League. Spero che il prossimo anno la squadra farà meglio perché partite così saranno decisive.

Altalena di risultati anche in Europa. Cosa è mancato?

Secondo me un po’ di freschezza perché giocare quasi due anni di fila non è facile, e anche esperienza ma non ci sono scuse. Dobbiamo analizzare e studiare per andare avanti nei prossimi anni. Voglio vedere questa squadra il più in alto possibile perché con questa città e tifosi questa squadra deve essere in top 4.

Grande stagione la tua…

Per me sì, ma se la squadra giocava meglio magari segnavo di più o facevo più assist. Voglio solo ringraziare i miei compagni per quello che hanno fatto. Non era facile, abbiamo avuto momenti difficili e momenti migliori. Secondo me siamo stati uniti fino alla fine, vincevamo e perdevamo insieme. Spero che nei prossimi anni avremo risultati migliori.