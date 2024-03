Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Frog Talks, podcast di Andrea Ranocchia su Inter TV.Il centrocampista neroazzurro ha raccontato anche sulla sua esperienza alla Roma. Ecco le sue parole:

“A Roma e Milano sono le città in cui mi sono trovato meglio. Spogliatoio? Mi sono trovato bene ovunque. Sono stato anche capitano a Roma per una partita. Mi sento responsabile delle cose che faccio e di quelle che non riesco a fare, perché se hai le pa**e le fai altrimenti fai un passo indietro”.