Mkhitaryan: “La Turchia non deve sostenere la guerra azera”

Corriere dello Sport – E’ da sempre considerato un simbolo del suo paese, l’Armenia. E non si è fatto attendere il commento di Mkhitaryan ai terribili avvenimenti che stanno sconvolgendo la regione del Nagorno Karabakh: “La fine immediata di questi crimini contro l’umanità è urgente e vitale. La Turchia deve fermare tutto questo sostegno e questa offensiva incluso il reclutamento di combattenti terroristi stranieri per attaccare gli armeni. Invito la comunità internazionale e gli alleati ad un intervento urgente per evitare un altro genocidio”.