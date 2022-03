Mkhitaryan: “Giocare ogni 3-4 giorni fa bene. Siamo pronti”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Lazio. Queste le sue parole:

Come hai visto la squadra in questi giorni? Non è facile giocare dopo un impegno europeo…

Non è facile, però giocare ogni 3-4 giorni fa bene. Noi siamo pronti, questa non è una partita per dire che noi siamo stanchi. Si gioca con la testa, con tranquillità e faremo tutto per giocare meglio degli avversari e vincere la partita.

Quest’anno sei al centro del gioco, è un ruolo che ti valorizza anche se concludi di meno?

Sì, ma è più importante giocare, perché voglio divertirmi e voglio fare il meglio per aiutare la squadra. Io faccio quello che il mister mi chiede.