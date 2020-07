Mkhitaryan è un acquisto da 10 e lode, “Più gioco e più miglioro”

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – A 31 anni l’esperienza italiana gli ha regalato una seconda vita. Non tutto è andato per il verso giusto, perché nella prima parte di stagione Mkhitaryan ha sofferto di molte noie muscolari, ma quando è stato a disposizione ha sempre giocato ed è sempre stato protagonista. L’intenzione è esserlo anche stasera contro la Fiorentina, con un obiettivo: arrivare in doppia cifra. Mkhitaryan è a 9 reti stagionali, tutte in campionato. Quando il suo agente, Mino Raiola, gli ha prospettato la possibilità di restare a Roma, non ci ha pensato due volte. La società ha posto le basi per prenderlo a parametro zero a settembre e lui ci ha messo del suo per far sì che le cose funzionassero.”Il nostro obiettivo è arrivare in fondo in Europa League. Io personalmente mi sento molto in forma e spero di poter continuare così. Più gioco e più sto meglio” ha dichiarato qualche giorno fa l’armeno a Roma Tv.