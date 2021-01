Mistero Zaniolo: cancella l’annuncio della sua positività al Coronavirus

Corrieredellosport.it – All’annuncio su Instagram della sua positività, i tifosi della Roma non gli hanno fatto mancare il loro affetto. Tanti messaggi di sostegno per Zaniolo che non sta passando un grandissimo periodo. C’è un però. Infatti, questa notte, tutto è scomparso. Nel suo social non c’è più traccia della foto accompagnata dal post dove annunciava di aver contratto il Coronavirus.

Un vero e proprio mistero con la sorpresa della sua famiglia e della stessa Roma che ieri pomeriggio lo aveva condiviso mostrando la propria vicinanza.