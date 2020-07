Mirabelli: “Io alla Roma? Non accetto un progetto per andare a fare il burattino di qualcun altro”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è stato accostato nelle ultime settimane alla Roma, come possibile successore di Gianluca Petrachi, allontanato dal ruolo di ds recentemente. Mirabelli ha parlato a Radio Kiss Kiss spiegando cosa pensa della situazione della Roma: “Non stanno vivendo un grande momento. Amo fare il dirigente, amo il mio lavoro, ma voglio essere titolare del mio ruolo. Oggi alla Roma sarebbe impossibile. Non accetto un progetto giusto per andare a fare il burattino di qualcun altro“.