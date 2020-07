Minasyan: “Con Mkhitaryan la Roma è più forte, in Europa League tiferò per lui”

La Gazzetta Dello Sport (F.Pietrella) – Vardan Minasyan, 46 anni, ha allenato Mkhitaryan prima al Pyunik e poi in Nazionale, dal 2009 al 2014. L’ex commissario tecnico dell’Armenia l’ha visto crescere e oggi tifa per lui, “Con Mkhitaryan oggi la Roma è più forte, quando è in forma non ce n’è per nessuno”.

Il suo primo ricordo?

Giocava nella terza squadra del Pyunik. Aveva 17 anni, era magrissimo. A un primo impatto non ci avrei scommesso, poi prese il pallone e apriti cielo. Un talento mai visto da quelle parti. Una volta, in amichevole, eravamo in vantaggio di 5 gol al primo tempo e lo tolsi. Si arrabbiò talmente tanto che lo feci rientrare. Carattere, volontà, determinazione. Vinceva le partite da solo.

Il suo ruolo ideale?

E’ il dieci perfetto. In un 4-2-3-1 può giocare in tutte le posizioni, ma da fantasista è insuperabile. Nella mia Armenia giocava lì. In una partita con la Slovacchia lo misi dietro la punta: gol, assist e 4-0 per noi.

Ha sempre fatto la differenza

Sì, non ha avuto fretta. Nel 2009 lo volevano anche in Francia, ma gli consigliai di andare al Matalurg. Fu la sua fortruna. Adesso farà quella della Roma, la sua conferma resta un colpo vero. In Europa League tiferò per lui.