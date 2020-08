Milik, la Roma alza l’offerta. Under e Riccardi pagano il polacco

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Roma e Napoli stanno lavorando sull’operazione che potrebbe accontentare entrambi i club: Under e Riccardi per Milik. De Laurentiis valuta l’attaccante 40 milioni e i giallorossi, con l’inserimento del giovane italiano dovrebbero riuscire ad evitare il conguaglio economico: 30 milioni la valutazione del turco e 10 quella di Riccardi. Fienga oggi è a Milano per altri appuntamenti di mercato, ma la trattativa continua direttamente con De Laurentiis. L’accordo non è facile per quanto articolato, ma la base è l’operazione Manolas-Diawara dello scorso anno. Per la Roma Milik è stato sempre la prima scelta in attesa di capire il futuro di Dzeko. Il polacco, però, va convinto perchè in testa ha altre idee, a cominciare dalla Juventus. De Laurentiis sta valutando l’operazione con la Roma che continua a non voler inserire Veretout nella trattativa. Riccardi, comunque, ha anche altre richieste di squadre dove avrebbe maggiori possibilità di giocare, ma naturalmente sarebbe onorato di vestire la maglia del Napoli. Va avanti la trattativa Dzeko-Juventus. I bianconeri non intendono pagare i 15 milioni richiesti dalla Roma, ma un accordo si troverà un volta ottenuto l’ok del giocatore. Dzeko oggi parlerà con Fienga. Il suo ingaggio è elevato e la Roma è costretta a prendere in considerazione la cessione sempre con l’assenso dell’attaccante.