Milik ha detto sì, ora è corsa contro il tempo per Verona-Roma

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Dopo un lunghissimo tira e molla, Arkadiusz Milik ha detto sì alla Roma e nelle prossime ore sarà un nuovo calciatore giallorosso, liberando di fatto Edin Dzeko: diventerà il centravanti della Juventus, che lo pagherà 15 milioni di euro. Ora, però, è in corso una lotta contro il tempo per finalizzare l’operazione e consentire all’attaccante polacco di aggregarsi alla squadra già per la gara di domani sera a Verona contro l’Hellas, esordio in campionato della formazione di Paulo Fonseca. Il polacco firmerà un quinquennale da cinque milioni netti, prima deve sistemare alcuni dettagli con il Napoli: la multa data da De Laurentiis e il contratto in scadenza. La Roma partirà per Verona oggi pomeriggio alle 17.30: complicato, ma non impossibile, che Milik possa viaggiare con la squadra. Se tutto dovesse filare liscio raggiungerà i compagni in un secondo momento.