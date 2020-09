Milik alla Roma: prestito a 3 milioni, 15 per l’obbligo di riscatto più 7 di bonus

Arkadiusz Milik rinnoverà formalmente con il Napoli per un altro anno. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il calciatore polacco in questo modo potrà andare alla Roma con la formula del prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni +7 di bonus. La Roma ha raggiunto anche l’intesa con la Juventus per Edin Dzeko, a breve le visite mediche dei calciatori e gli ultimi dettagli da limare tra Milik e il Napoli per il via libera definitivo.

