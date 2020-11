Milik a gennaio. Mirante, rinnovo

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Arek Milik continua ad essere un obiettivo della Roma. Il centravanti polacco è ai margini della prima squadra nel Napoli e non può continuare a vivere questa situazione a lungo. Rischia di perdere la Nazionale in vista dell’Europeo e di compromettere la sua carriera. Per questo motivo si sta cercando una soluzione. C’è stato un incontro tra De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli Giuntoli e l’agente del centravanti, David Pantak per cercare di ricucire un rapporto diventato teso negli ultimi mesi e per trovare una soluzione che possa andare bene a entrambe le parti. Una cessione a gennaio consentirebbe al Napoli di avere un indennizzo e al giocatore di tornare in campo. Mentre arrivare a giugno significherebbe per il Napoli perdere il centravanti a parametro zero. L’obiettivo è creare i presupposti per arrivare a una cessione a gennaio. Intanto Mirante, che ha il suo contratto in scadenza, potrebbe accordarsi a gennaio per un rinnovo. La volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti.